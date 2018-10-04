Великобритания пригрозила России новыми санкциями

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Великобритания может ввести новые санкции в отношении России.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Британский дипломат заявил, что Россия может столкнуться с санкциями в связи с "вескими доказательствами" того, что Москва попыталась совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую пытались провести четверо граждан России.