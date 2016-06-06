​Великобритания предупредила о возможных терактах в ЮАР

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Власти Великобритании заявили, что существует реальная угроза терактов в Йоханнесбурге и Кейптауне, передает Report со ссылкой на Газета.Ру.

Сообщается, что основными целями могут стать торговые центры, которые пользуются большой популярностью у иностранцев.

На прошлой неделе власти США предупредили о возможных терактах в ЮАР, в частности, в торговых центрах крупных городов. Посольство США в ЮАР заявило, что власти Соединенных Штатов опасаются терактов, в том числе из-за того, что группировка "Исламское государство" заявляла о готовности проводить теракты во время мусульманского месяца Рамадан.