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    ​Великобритания предупредила о возможных терактах в ЮАР

    Основными целями могут стать торговые центры, которые пользуются большой популярностью у иностранцев

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Власти Великобритании заявили, что существует реальная угроза терактов в Йоханнесбурге и Кейптауне, передает Report со ссылкой на Газета.Ру.

    Сообщается, что основными целями могут стать торговые центры, которые пользуются большой популярностью у иностранцев.

    На прошлой неделе власти США предупредили о возможных терактах в ЮАР, в частности, в торговых центрах крупных городов. Посольство США в ЮАР заявило, что власти Соединенных Штатов опасаются терактов, в том числе из-за того, что группировка "Исламское государство" заявляла о готовности проводить теракты во время мусульманского месяца Рамадан. 

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