Великобритания потратила более $1 млрд на освобождение Ракки от ИГИЛ

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Великобритания потратила около 800 млн фунтов стерлингов (более $1 млрд) на освобождение от боевиков террористической группировки ИГИЛ города Ракка, главного форпоста группировки в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Press Association.

По его данным, министерство обороны Соединенного Королевства потратило эту сумму за три года, в течение которых Лондон противостоял ИГИЛ в составе возглавляемой США международной коалиции.

Штурм Ракки начался 6 июня. Террористы были окружены в центральной части города 21 сентября, но оказывали ожесточенное сопротивление. Перед завершающим этапом операции мирное население в основном покинуло Ракку. 17 октября остатки банд ИГИЛ были выбиты из госпиталя "Аль-Ватани", где находился их главный штаб, и городского стадиона, который использовался как военный лагерь и тюрьма.