Великобритания поставит в Украину еще 22 машины скорой помощи

Великобритания поставит в Украину еще 22 машины скорой помощи и предоставит финансирование для обучения украинских врачей работе с массовыми жертвами и жизненно важными лекарственными препаратами.

Великобритания поставит в Украину еще 22 машины скорой помощи и предоставит финансирование для обучения украинских врачей работе с массовыми жертвами и жизненно важными лекарственными препаратами.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении правительства Великобритании.

Кроме того, благотворительная организация по оказанию первой медицинской помощи UK-Med получит финансирование в размере до 300 тыс. фунтов стерлингов от Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития для помощи в обучении украинских врачей, медсестер и парамедиков тому, как справляться с массовыми жертвами.

"Они также создадут мобильные медицинские пункты для поддержки наиболее уязвимых мирных жителей, оставшихся в Украине, включая пожилых людей и маленьких детей. Великобритания также жертвует лекарства и фармацевтические принадлежности на сумму 300 тыс. фунтов стерлингов компании UK-Med, которые могут поддерживать больницу на срок до шести недель", - сказано в сообщении.

Как отмечается, еще две колонны из более чем 40 пожарных машин с тысячами единиц спасательного оборудования, включая 300 пожарных шлангов и почти 10 тыс. единиц защитной одежды, прибыли в Украину и уже оказывают жизненно важную поддержку пожарным на передовой.