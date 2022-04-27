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Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone

Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone Великобритания планирует в ближайшие несколько недель передать Украине современные авиационные ракеты с лазерным наведением класса Brimstone.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 02:24
Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты Brimstone

Великобритания планирует в ближайшие несколько недель передать Украине современные авиационные ракеты с лазерным наведением класса Brimstone.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Он не уточнил, с каких носителей планируется осуществлять применение данных ракет.

Brimstone - это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля", разработанная для британских ВВС.

Она снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели.

Сообщается, что вооружение планируют доставить в Украину до 10 мая.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya səsdən sürətli raketlər verəcək

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