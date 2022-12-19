Великобритания поставит Украине в 2023 году сотни тысяч боеприпасов

Великобритания передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году.

Великобритания передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

Отмечается, что власти Соединенного Королевства заключили контракт на сумму в размере £250 млн ($304 млн), который позволит обеспечить бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов в Украину в следующем году. При этом за этот год правительство Великобритании направило киевским властям более 100 тыс. артиллерийских боеприпасов.

О новых военных поставках Украине британские власти объявили в преддверии саммита Объединенных экспедиционных сил, который состоится в понедельник в Риге. Согласно канцелярии Сунака, на встрече премьер-министр королевства призовет своих коллег в 2023 году как минимум сохранить объемы помощи Украине на текущем уровне.

В саммите примет участие в дистанционном формате украинский президент Владимир Зеленский. Указывается, что в ходе мероприятия лидеры обсудят оказание Украине помощи в обеспечении противовоздушной обороны.