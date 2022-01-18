Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения

Великобритания поставит Украине легкое противотанковое вооружение для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у ее границ.

Великобритания поставит Украине легкое противотанковое вооружение для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у ее границ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента.

"Я могу подтвердить сегодня, что ввиду все более угрожающего поведения России в дополнение к оказываемой в настоящий момент помощи Великобритания предоставляет новый пакет безопасности для увеличения оборонной способности Украины. Мы приняли решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы вооружения", - сказал он. Уоллес добавил, что "небольшое число британских военнослужащих обеспечит инструктаж на начальном этапе и в течение короткого периода времени в рамках (миссии британских военных инструкторов) ORBITAL ("Орбитал"), прежде чем вернется в Великобританию".

Министр подчеркнул, что данное вооружение не представляет угрозы для РФ. "Это исключительно оборонительное вооружение с малым радиусом действия, это не стратегическое вооружение, и оно не представляет угрозы для России. Оно предназначено для использования в целях самообороны", - отметил Уоллес.