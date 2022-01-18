О нас
Report Georgia
Аудио новости

Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения

Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения Великобритания поставит Украине легкое противотанковое вооружение для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у ее границ.
Другие страны
18 января 2022 г. 05:56
Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения

Великобритания поставит Украине легкое противотанковое вооружение для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у ее границ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента.

"Я могу подтвердить сегодня, что ввиду все более угрожающего поведения России в дополнение к оказываемой в настоящий момент помощи Великобритания предоставляет новый пакет безопасности для увеличения оборонной способности Украины. Мы приняли решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы вооружения", - сказал он. Уоллес добавил, что "небольшое число британских военнослужащих обеспечит инструктаж на начальном этапе и в течение короткого периода времени в рамках (миссии британских военных инструкторов) ORBITAL ("Орбитал"), прежде чем вернется в Великобританию".

Министр подчеркнул, что данное вооружение не представляет угрозы для РФ. "Это исключительно оборонительное вооружение с малым радиусом действия, это не стратегическое вооружение, и оно не представляет угрозы для России. Оно предназначено для использования в целях самообороны", - отметил Уоллес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya tank əleyhinə silahlar verəcək

Другие новости из категории

НАТО рискует втравить Европу в масштабную войну
НАТО рискует втравить Европу в масштабную войну
18 января 2022 г. 05:18
В результате ударов аравийской коалиции по Сане погибли девять человек
В результате ударов аравийской коалиции по Сане погибли девять человек
18 января 2022 г. 03:23
Боррель: Пересмотр структуры европейской безопасности мог бы дать выгоду всем
Боррель: Пересмотр структуры европейской безопасности мог бы дать выгоду всем
18 января 2022 г. 02:11
Глава британского Минобороны заявил, что приглашает Шойгу посетить Лондон
Глава британского Минобороны заявил, что приглашает Шойгу посетить Лондон
18 января 2022 г. 00:54
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 26
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 26
18 января 2022 г. 00:09
Минздрав Канады одобрил использование таблеток Pfizer от COVID-19
Минздрав Канады одобрил использование таблеток Pfizer от COVID-19
17 января 2022 г. 21:59
Экс-президенту Гвинеи разрешили вылететь на лечение в ОАЭ
Экс-президенту Гвинеи разрешили вылететь на лечение в ОАЭ
17 января 2022 г. 21:13
Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии
Генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии
17 января 2022 г. 21:03
Миланский мебельный салон перенесен на лето
Миланский мебельный салон перенесен на лето
17 января 2022 г. 20:34
В Париже вновь вводят масочный режим
В Париже вновь вводят масочный режим
17 января 2022 г. 20:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi