Великобритания поставит Польше комплексы ПВО с ракетами CAMM

Великобритания развернет в Польше комплексы ПВО с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile).

Великобритания развернет в Польше комплексы ПВО с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сумма сделки составит 1,9 млрд евро (2,4 млрд долларов).

В распространенном заявлении Минобороны Соединенного Королевства сказано, что в рамках программы развития системы ПВО Польши Pilica+ британские власти оснастят ракетами CAMM и пусковыми установками 22 польские батареи противовоздушной обороны.

В британском военном ведомстве отметили, что это соглашение стало "одной из крупнейших двусторонних европейских сделок по ПВО в НАТО".