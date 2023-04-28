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Великобритания поставит Польше комплексы ПВО с ракетами CAMM

Великобритания поставит Польше комплексы ПВО с ракетами CAMM Великобритания развернет в Польше комплексы ПВО с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile).
Другие страны
28 апреля 2023 г. 15:04
Великобритания поставит Польше комплексы ПВО с ракетами CAMM

Великобритания развернет в Польше комплексы ПВО с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сумма сделки составит 1,9 млрд евро (2,4 млрд долларов).

В распространенном заявлении Минобороны Соединенного Королевства сказано, что в рамках программы развития системы ПВО Польши Pilica+ британские власти оснастят ракетами CAMM и пусковыми установками 22 польские батареи противовоздушной обороны.

В британском военном ведомстве отметили, что это соглашение стало "одной из крупнейших двусторонних европейских сделок по ПВО в НАТО".

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