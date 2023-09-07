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Великобритания поставит Польше 1 тыс. зенитных ракет для ЗРК малой дальности

Великобритания поставит Польше 1 тыс. зенитных ракет для ЗРК малой дальности Великобритания направит Польше 1 тыс. зенитных ракет для ЗРК (зенитный ракетный комплекс) малой дальности и предоставит технологии для производства ракет и пусковых установок.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 12:38
Великобритания поставит Польше 1 тыс. зенитных ракет для ЗРК малой дальности

Великобритания направит Польше 1 тыс. зенитных ракет для ЗРК (зенитный ракетный комплекс) малой дальности и предоставит технологии для производства ракет и пусковых установок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил агентству PAP замминистра национальной обороны Польши Марцин Оцепа.

"Пакет соглашений касается приобретения систем малой дальности в рамках программы Narew (система ПВО ближнего радиуса действия). По его условиям предусматривается поставка польской армии более тысячи ракет CAMM-ER британского производства, и, в рамках второго контракта, 138 пусковых установок, адаптированных для работы с системой управления IBCS", - говорится в сообщении.

Он отметил, что также был заключен контракт на передачу технологий, обеспечивающих производство в Польше как ракет, так и пусковых установок, а также включающий широкий пакет обучения и логистики.

CAMM (Common Anti-Air Modular Missile, модульные зенитные ракеты общего назначения) - семейство зенитных ракет, разработанное британской компанией MBDA UK. Это ракеты для точечной и локальной обороны, предназначенная для реагирования на сложные ракетные и авиационные атаки. Имеет максимальную рабочую дальность более 25 км, в модификации CAMM-ER (CAMM Extended Range, "CAMM увеличенной дальности") оснащается ракетным двигателем Avio, увеличивающим дальность действия до 45 км.

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