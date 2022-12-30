Великобритания поставила Украине партию миноискателей

Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования.

Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Минобороны Соединенного Королевства.

"Очередной пакет британской помощи поможет Украине безопасно очищать от мин здания и территории", - заявил глава ведомства Бен Уоллес.

В Минобороны подчеркнули, что поставки продолжатся в 2023 году. Там добавили, что Великобритания непрерывно поддерживала Украину на протяжении всего 2022 года, в течение которого было совершено 240 рейсов, чтобы доставить военную помощь. Поставлялись не только ракеты или сложное оборудование, но и зимняя одежда для солдат.