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Великобритания поставила Украине партию миноискателей

Великобритания поставила Украине партию миноискателей Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 19:01
Великобритания поставила Украине партию миноискателей

Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Соединенного Королевства.

"Очередной пакет британской помощи поможет Украине безопасно очищать от мин здания и территории", - заявил глава ведомства Бен Уоллес.

В Минобороны подчеркнули, что поставки продолжатся в 2023 году. Там добавили, что Великобритания непрерывно поддерживала Украину на протяжении всего 2022 года, в течение которого было совершено 240 рейсов, чтобы доставить военную помощь. Поставлялись не только ракеты или сложное оборудование, но и зимняя одежда для солдат.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya mina detektorlarının partiyasını çatdırıb

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