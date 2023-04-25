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Великобритания поставила Украине несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2

Великобритания поставила Украине несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2 Великобритания передала Украине несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2, причем часть этих снарядов содержит обедненный уран.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 22:37
Великобритания поставила Украине несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2

Великобритания передала Украине несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2, причем часть этих снарядов содержит обедненный уран.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Он написал это в ответе на запрос одного из депутатов, ответ опубликован на сайте парламента.

"Мы отправили тысячи снарядов для Challenger 2 в Украину. Речь, в том числе, идет о бронебойных снарядах с обедненным ураном", - говорится в письме.

Хиппи добавил, что из соображений безопасности не будет сообщать, применяла ли Украина поставленные снаряды.

Российская сторона неоднократно критиковала планы Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном.

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, выпускался с 1994 по 2009 годы. Калибр нарезной пушки - 120-мм, боекомплект - 52 снаряда. В общей сложности британская промышленность выпустила более 400 танков этой модели.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya "Challenger 2" tankları üçün bir neçə min mərmi təhvil verib

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