Великобритания посылает военные корабли в Ормузский пролив после убийства Сулеймани

Военные корабли ВМС Великобритании будут сопровождать торговые суда в Ормузском проливе, заявил министр обороны Бен Уоллес.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, это связано с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке после убийства на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

«Я распорядился подготовиться кораблям HMS Montrose и HMS Defender к возвращению к обязанностям по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе. Правительство примет необходимые меры, чтобы защитить корабли и граждан в это время», - говорится в заявлении Б.Уоллеса, опубликованном в Twitter минобороны Великобритании.

Напомним, что Великобритания прекратила сопровождать корабли в Ормузском проливе в декабре 2019 года. Иран в июле задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия. Моряков отпустили в сентябре. Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в проливе из-за случившегося инцидента. После этого США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.