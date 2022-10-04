Великобритания пообещала помогать Украине "до победы"

Правительство Великобритании будет продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине как во время боевых действий до достижения всех поставленных Киевом целей, так и по их завершении при восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Правительство Великобритании будет продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине как во время боевых действий до достижения всех поставленных Киевом целей, так и по их завершении при восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в выдержках из речи главы МИД королевства Джеймса Клеверли, с которой он выступит во вторник вечером на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме.

"Мы будем помогать им до тех пор, пока война не выиграна. Мы будем помогать им до того момента, пока не будет восстановлен их суверенитет. Мы никогда не признаем присоединение Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма к России. Это часть Украины. И когда Украина победит в этой войне, мы будем помогать им при восстановлении их домов, экономики и общества", - говорится в речи глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Лондон обладает стратегической выносливостью для того, чтобы продолжать поддерживать украинские власти "до победы". Как отмечается в речи Д.Клеверли, Великобритания своими активными действиями на Украине продемонстрировала, что является "игроком на поле" международной политики, а не просто "комментатором".