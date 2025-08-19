О нас

Великобритания поможет Украине провести первые выборы после окончания войны Великобритания поможет Украине провести первые послевоенные выборы. Избирательные комиссии Великобритании и Украины подписали соглашение о сотрудничестве во время визита украинской делегации в Лондон.
19 августа 2025 г. 20:43
Избирательные комиссии Великобритании и Украины подписали соглашение о сотрудничестве во время визита украинской делегации в Лондон.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает Избирательная комиссия Британии.

Согласно документу, Лондон окажет помощь Киеву в проведении первых послевоенных выборов.

"Меморандум о взаимопонимании подтверждает совместную приверженность обеспечению демократических процессов и создает основу для сотрудничества на ближайшие годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество будет включать обмен опытом в вопросах избирательного администрирования, кибербезопасности и просвещения избирателей.

13 августа 2025 г. 00:30

