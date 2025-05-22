Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Премьер Великобритании Кир Стармер подписал соглашение, согласно которому суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Чагос, где находится американо-британская военная база, переходит Маврикию.

Премьер Великобритании Кир Стармер подписал соглашение, согласно которому суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Чагос, где находится американо-британская военная база, переходит Маврикию.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

"Соглашаясь на эту сделку сейчас и на наших условиях, мы обеспечиваем надежную защиту, в том числе от вредоносного влияния, которая позволит нашей базе функционировать и в следующем столетии", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе пресс-конференции.

По условиям соглашения, Великобритания будет платить Маврикию в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год за эксплуатацию военной базы Диего-Гарсия, которая должна будет длиться 99 лет. При этом Стармер заявил, что вся сделка будет стоить около 3,4 млрд фунтов стерлингов.

По словам премьера, если бы Лондон не пошел на соглашение, то власти Маврикия довели бы дело до международных судов и, вероятнее всего, выиграли бы.

Напомним, что в октябре 2024 года стало известно, что после многолетних споров Лондон передаст Маврикию суверенитет над Чагосом, включая атолл Диего-Гарсия; однако находящаяся на нем военная база останется под юрисдикцией Вашингтона и Лондона как минимум на 99 лет. Но на тот момент британское правительство лишь завершало оформление договора. После выборов на Маврикии сменился кабмин: с 13 ноября 2024 года у власти находится новое правительство во главе с премьером Навинчандром Рамгуламом.