Великобритания поддержит усилия Германии по получению постоянного места в СБ ООН

Лондон поддержит усилия Берлина по получению Германией постоянного места в Совете Безопасности ООН

Лондон поддержит усилия Берлина по получению Германией постоянного места в Совете Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня совместном заявлении о намерениях, которое подписали главы МИД Доминик Рааб и Хайко Маас.

"Мы выступаем за предоставление ФРГ нового постоянного места в Совете Безопасности ООН", - отмечается в документе, в котором обе страны подчеркивают готовность укреплять сотрудничество в области внешней политики и политики безопасности.

Ранее германские власти неоднократно заявляли о своих амбициях касательно получения постоянного места в СБ ООН.