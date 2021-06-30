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Великобритания поддержит усилия Германии по получению постоянного места в СБ ООН

Великобритания поддержит усилия Германии по получению постоянного места в СБ ООН Лондон поддержит усилия Берлина по получению Германией постоянного места в Совете Безопасности ООН
Другие страны
30 июня 2021 г. 18:21
Великобритания поддержит усилия Германии по получению постоянного места в СБ ООН

Лондон поддержит усилия Берлина по получению Германией постоянного места в Совете Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня совместном заявлении о намерениях, которое подписали главы МИД Доминик Рааб и Хайко Маас.

"Мы выступаем за предоставление ФРГ нового постоянного места в Совете Безопасности ООН", - отмечается в документе, в котором обе страны подчеркивают готовность укреплять сотрудничество в области внешней политики и политики безопасности.

Ранее германские власти неоднократно заявляли о своих амбициях касательно получения постоянного места в СБ ООН.

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