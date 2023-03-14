Великобритания планирует увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП

В правительстве Великобритании сообщили о намерении увеличить расходы на оборону до 2,5%.

В правительстве Великобритании сообщили о намерении увеличить расходы на оборону до 2,5%.

Как передает Report , такие намерения были обозначены в интегрированном обзоре приоритетов правительства в области безопасности, обороны, развития и внешней политики в 2023 году.

В документе отмечается, что в 2020 году правительство Бориса Джонсона одобрило масштабную программу роста расходов на оборону, благодаря которой совокупные военные расходы Великобритании в этом году, как ожидается, достигнут 2,2% ВВП или 2,29% с учетом военной поддержки Украины.

"Но мы пойдем еще дальше, отдаляясь от базового обязательства расходовать не менее 2% ВВП на оборону, чтобы поднять уровень расходов до 2,5% ВВП", — говорится в документе.

В правительстве отметили, что повышение оборонных расходов до нового уровня укрепит лидерство страны в НАТО и будет способствовать ускорению модернизации ВС Великобритании с учетом уроков, вынесенных из конфликта в Украине.