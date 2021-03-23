Великобритания планирует расширить присутствие в Черном море

Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике.

Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной в понедельник минобороны страны.

"Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп", - говорится в документе.