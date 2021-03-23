О нас
Report Georgia
Аудио новости

Великобритания планирует расширить присутствие в Черном море

Великобритания планирует расширить присутствие в Черном море Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике.
Другие страны
23 марта 2021 г. 08:32
Великобритания планирует расширить присутствие в Черном море

Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной в понедельник минобороны страны.

"Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп", - говорится в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Индии 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса
В Индии 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса
23 марта 2021 г. 09:05
Канада ввела санкции против чиновников Китая
Канада ввела санкции против чиновников Китая
23 марта 2021 г. 08:02
В Израиле пройдут парламентские выборы
В Израиле пройдут парламентские выборы
23 марта 2021 г. 07:12
Число погибших при стрельбе в Колорадо возросло до 10
Число погибших при стрельбе в Колорадо возросло до 10
23 марта 2021 г. 07:01
В Германии продлили карантин до 18 апреля
В Германии продлили карантин до 18 апреля
23 марта 2021 г. 06:30
Байден еще не принял окончательного решения о выводе войск из Афганистана
Байден еще не принял окончательного решения о выводе войск из Афганистана
23 марта 2021 г. 03:52
Сенат утвердил нового министра труда США
Сенат утвердил нового министра труда США
23 марта 2021 г. 03:22
ВМС Франции изъяли в Гвинейском заливе 6 тонн кокаина
ВМС Франции изъяли в Гвинейском заливе 6 тонн кокаина
23 марта 2021 г. 00:52
Великобритания ввела санкции против ряда чиновников КНР
Великобритания ввела санкции против ряда чиновников КНР
23 марта 2021 г. 00:47
Джонсон предупредил о начале третьей волны коронавируса
Джонсон предупредил о начале третьей волны коронавируса
22 марта 2021 г. 23:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi