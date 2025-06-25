Великобритания передаст зенитные ракеты Украине за счет замороженных активов РФ

Великобритания передаст зенитные ракеты Украине за счет замороженных активов РФ

Великобритания окажет военную помощь Украине, включающую зенитные ракеты, профинансировав их приобретение за счет процентов от замороженных российских активов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Великобритания передаст 350 современных зенитных ракет, израсходовав 70 млн фунтов стерлингов (95 млн долларов США) за счет доходов от замороженных российских средств", - сказал он.

Данный шаг знаменует собой первый случай прямого использования Великобританией российских активов для помощи Украине, пишет издание.

Напомним, что накануне саммита НАТО в Гааге британский премьер договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским о тесном сотрудничестве в военно-промышленной сфере.

Гюльнар Махмудова