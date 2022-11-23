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Великобритания передаст Украине вертолеты Sea King

Великобритания передаст Украине вертолеты Sea King Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King.
Другие страны
23 ноября 2022 г. 11:14
Великобритания передаст Украине вертолеты Sea King

Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

По данным газеты The Times, это будет первая поставка Соединенным Королевством Украине пилотируемых летательных аппаратов. Вертолеты, один из которых уже находится в Украине, станут частью нового пакета военной помощи Киеву. Лондон также поставит ВС Украины 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Издание уточняет, что украинские военные прошли программу шестинедельной подготовки, пилотируя вертолеты, снятые с вооружения королевских ВМС в 2018 году. В общей сложности британцы обучили 10 украинских экипажей.

Вертолеты Westland WS-61 Sea King могут применяться как для поисково-спасательных, так и для разведывательных операций. Данная модель широко использовалась во время Фолклендской войны, войны в Персидском заливе, в ходе Балканского конфликта и войны в Ираке. В настоящее время вертолеты не выпускаются, однако стоимость экземпляров достигает порядка 5 млн фунтов стерлингов (около 6 млн долларов).

Ранее Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и буксируемых орудий L119, реактивные системы залпового огня M270, более 16 тыс. артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.

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Версия на английском языке UK sending helicopters to Ukraine for first time

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