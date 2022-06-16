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Великобритания передаст Украине более 20 самоходных артиллерийских установок

Великобритания передаст Украине более 20 самоходных артиллерийских установок Великобритания закупила в Бельгии более 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) для Украины.
Другие страны
16 июня 2022 г. 20:25
Великобритания передаст Украине более 20 самоходных артиллерийских установок

Великобритания закупила в Бельгии более 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) для Украины.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Более 20 американских дальнобойных орудий M109 закуплены у бельгийской оружейной компании. САУ, которые стреляют снарядами 155 мм, будут доставлены в Украину после ремонта", - сказал Уоллес.

Он отметил, что сейчас в некоторых местах Россия превосходит Украину в артиллерии в десятки раз. При этом министр заявил, что союзники дают Украине достаточно оружия, чтобы иметь возможность выиграть войну.

"Я думаю, что у украинцев есть и будет в ближайшие несколько недель возможность добиться значительного прогресса на востоке страны или даже защитить такие места, как Одесса", - сказал он.

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