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Великобритания передаст Украине 23 быстроходных катера и 20 вездеходов Viking

Великобритания передаст Украине 23 быстроходных катера и 20 вездеходов Viking Правительство Великобритании передаст Украине новую партию военной техники, чтобы расширить возможности украинских ВМС.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 16:10
Великобритания передаст Украине 23 быстроходных катера и 20 вездеходов Viking

Правительство Великобритании передаст Украине новую партию военной техники, чтобы расширить возможности украинских ВМС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минобороны королевства Грант Шэппс.

"Могу объявить, что Соединенное Королевство передает 23 амфибийных катера и 20 амфибийных бронированных автомобиля Viking, имеющих возможность быстрого развертывания", - заявил Шэппс.

Катера, о которых идет речь, начали поступать на вооружение британских ВС несколько лет назад и предназначены для использования морской пехотой при осуществлении быстрых диверсионных операций или высадке десанта вместе с более крупными судами.

Ранее в ведомстве сообщили, что Великобритания поставит в Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения уровня безопасности в Черном море. Было также объявлено, что Соединенное Королевство совместно с Норвегией создают новую морскую коалицию, в состав которой войдут страны, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya 23 kater və 20 zirehli avtomobil tədarük edəcək

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