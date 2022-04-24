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Великобритания передаст Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90

Великобритания передаст Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 Соединенное Королевство планирует передать Украине 45 тыс артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 17:32
Великобритания передаст Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90

Соединенное Королевство планирует передать Украине 45 тыс артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила в воскресенье газета Daily Express.

По данным издания, САУ производства британской компании Vickers, которая сейчас входит в состав корпорации BAE Systems, будут уже на следующей неделе отправлены в Польшу, где украинских военных будут обучать обращению с новой техникой. После этого ее планируется отправить в Украину.

AS-90 вооружены 155-мм орудием c дальностью стрельбы в 24 км. Максимальный темп стрельбы составляет 3 выстрела за 10 секунд.

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