Великобритания передаст Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90

Соединенное Королевство планирует передать Украине 45 тыс артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90.

Соединенное Королевство планирует передать Украине 45 тыс артиллерийских снарядов и 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила в воскресенье газета Daily Express.

По данным издания, САУ производства британской компании Vickers, которая сейчас входит в состав корпорации BAE Systems, будут уже на следующей неделе отправлены в Польшу, где украинских военных будут обучать обращению с новой техникой. После этого ее планируется отправить в Украину.

AS-90 вооружены 155-мм орудием c дальностью стрельбы в 24 км. Максимальный темп стрельбы составляет 3 выстрела за 10 секунд.