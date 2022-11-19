Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий для борьбы с дронами

Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.
"Сегодня мы предоставляем (Украине) новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объемы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы", - заявил Сунак, слова которого приводит его канцелярия.
Как отмечается в сообщении, размер нового пакета военной помощи составляет £50 млн (59,5 млн долларов США). В ходе встречи Сунак и Зеленский также обсудили планы по реконструкции Украины после окончания конфликта.