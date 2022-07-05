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Великобритания передаст Украине 10 самоходных артиллерийских установок

Великобритания передаст Украине 10 самоходных артиллерийских установок "Киев в ближайшее время получит от Лондона 10 самоходных артиллерийских установок, а также барражирующие боеприпасы".
Другие страны
5 июля 2022 г. 18:30
Великобритания передаст Украине 10 самоходных артиллерийских установок

"Киев в ближайшее время получит от Лондона 10 самоходных артиллерийских установок, а также барражирующие боеприпасы".

Как передает Report, об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.

Отмечается, что Джонсон предоставил Зеленскому последнюю информацию о британской военной технике, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и барражирующих боеприпасах, которые поступят в страну в ближайшие дни и недели.

Джонсон также выразил уверенность в том, что ВС Украины смогут отвоевать территории, "недавно захваченные силами" РФ.

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