Великобритания передаст Украине 10 самоходных артиллерийских установок

"Киев в ближайшее время получит от Лондона 10 самоходных артиллерийских установок, а также барражирующие боеприпасы".

"Киев в ближайшее время получит от Лондона 10 самоходных артиллерийских установок, а также барражирующие боеприпасы".

Как передает Report, об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.

Отмечается, что Джонсон предоставил Зеленскому последнюю информацию о британской военной технике, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и барражирующих боеприпасах, которые поступят в страну в ближайшие дни и недели.

Джонсон также выразил уверенность в том, что ВС Украины смогут отвоевать территории, "недавно захваченные силами" РФ.