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Великобритания передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками

Великобритания передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками Великобритания передала украинской стороне дополнительное число многоцелевых ракет Martlet, которые используются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 17:54
Великобритания передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками

Великобритания передала украинской стороне дополнительное число многоцелевых ракет Martlet, которые используются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times.

Официально британские власти не анонсировали поставки ракет Martlet, однако первые упоминания об их применении в Украине появились еще в 2022 году. В сентябре министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что в ближайшие месяцы Лондон будет оказывать помощь Украине по ключевым направлениям, включая ПВО, дальнобойные ракеты и обучение украинских военнослужащих.

Ракеты Martlet с лазерным наведением и скоростью полета 1,5 Маха производятся французской военно-промышленной группой Thales на предприятии в Белфасте. Сама компания позиционирует ракету как боеприпас самого широкого спектра применения. Их способны нести вертолеты, катера и сухопутные платформы, пуск ракеты можно осуществлять и с помощью переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak, также поставленных Украине.

Длина Martlet составляет 1,3 м, калибр - 76 мм, а масса - 13 кг. Масса боевой части ракеты - 3 кг, дальность полета - 8 км. Точное количество переданных Украине ракет не раскрывается.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya PUA-larla mübarizə üçün Ukraynaya “Martlet” raketləri verib

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