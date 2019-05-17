Великобритания отменила миграционные карты для иностранцев

Власти Великобритании решили отказаться от миграционных карт (landing cards), которые ранее должны были заполнять все иностранцы, прибывшие в страну из-за пределов Европейской экономической зоны.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, также иностранцы смогут пользоваться автоматическими пунктами пропуска на границе и проходить контроль с помощью биометрических паспортов и дистанционного сканирования лица.

Директор пограничной службы Пол Линкольн в письме к подчиненным заявил, что эти изменения, которые вступят в силу 20 мая, помогут "решить проблему растущего числа пассажиров». Он отметил, что изменения также позволят офицерам пограничной службы выделить больше времени "на решение вопросов пограничной безопасности и уделить внимание тем группам, которые представляют наибольшую угрозу с точки зрения нарушения миграционных правил".

При этом британские профсоюзы высказали озабоченность в связи с отменой миграционных карт до введения новой технологии учета прибывших иностранцев. Они полагают, что это может привести к потере МВД контроля над потоком трудовых мигрантов.