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Великобритания открыла базу морской пехоты на севере Норвегии

Великобритания открыла базу морской пехоты на севере Норвегии Операционная база коммандос Королевской морской пехоты Великобритании появилась в норвежском заполярье.
Другие страны
8 марта 2023 г. 23:40
Великобритания открыла базу морской пехоты на севере Норвегии

Операционная база коммандос Королевской морской пехоты Великобритании появилась в норвежском заполярье.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном ВМС Соединенного Королевства.

База станет основным центром размещения и подготовки британских сил в Арктике на ближайшие 10 лет.

Кэмп-Вайкинг находится на территории поселка Эвербигд, расположенного в 40 км от авиабазы норвежских ВВС в Бардуфоссе, где базируется вертолетное подразделение британских коммандос, и в 65 км от Тромсё - административного центра и крупнейшего города самой северной норвежской губернии Тромс и Финнмарк. Расстояние от базы Кэмп-Вайкинг до норвежско-российской границы превышает 700 км.

"Расположение базы идеально для отражения угроз в регионе и позволяет Соединенному Королевству оперативно отреагировать в случае необходимости встать на защиту северных рубежей НАТО, а также близкого союзника Великобритании - Норвегии", - сказано в документе.

Этой зимой число британских коммандос, размещенных на территории базы, достигало 1 тыс. Они осуществляли совместные учения со своими норвежскими коллегами, а также с военнослужащими из других североевропейских стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Norveçin şimalında komandolar üçün hərbi baza yaradıb

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