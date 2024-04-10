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Великобритания откроет заводы для обслуживания и ремонта своей техники в Украине

Великобритания откроет заводы для обслуживания и ремонта своей техники в Украине Великобритания и Украина подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 16:19
Великобритания откроет заводы для обслуживания и ремонта своей техники в Украине

Великобритания и Украина подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в заявлении министерства по делам бизнеса и торговли королевства, договор позволит британским компаниям открывать ремонтные заводы на украинской территории.

"В результате укрепления сотрудничества крупнейшие оборонные компании Великобритании, Вооруженные силы Украины и украинские компании могут реализовать десятки проектов - от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак", - говорится в заявлении.

Отмечается, что британская оборонная компания BAE Systems согласовала контракт с Минобороны Соединенного Королевства о техническом обслуживании и ремонте переданных Киеву буксируемых орудий L119 на территории Украины.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynada hərbi texnikalara xidmət və təmir zavodları açacaq

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