 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Великобритания отказалась пускать Россию на выставку военного вооружения

    Выставка DSEI 2015 пройдет в Лондоне с 15 по 18 сентября

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Организаторы британской выставки военной техники DSEI-2015 отказались допускать представителей России до участия в мероприятии.

    Как передает Report, об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" по экономическому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    "Английская выставка DSEI в этом году присылает отказ. Присылает, несмотря на нашу заявку. Говорят наши английские, как принято говорить, "партнеры": "Вас на этой выставке видеть не хотим"", — рассказал он, назвав этот случай "совершенно вопиющим".

    Выставка DSEI-2015 пройдет в Лондоне с 15 по 18 сентября. На мероприятии будет представлена преимущественно сухопутная военная техника.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi