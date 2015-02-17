​Великобритания отказалась пускать Россию на выставку военного вооружения

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Организаторы британской выставки военной техники DSEI-2015 отказались допускать представителей России до участия в мероприятии.

Как передает Report, об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" по экономическому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Английская выставка DSEI в этом году присылает отказ. Присылает, несмотря на нашу заявку. Говорят наши английские, как принято говорить, "партнеры": "Вас на этой выставке видеть не хотим"", — рассказал он, назвав этот случай "совершенно вопиющим".

Выставка DSEI-2015 пройдет в Лондоне с 15 по 18 сентября. На мероприятии будет представлена преимущественно сухопутная военная техника.