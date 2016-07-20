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    Великобритания отказалась от председательства в Совете ЕС в 2017 году

    Тереза Мэй проинформировала об этом решении президента Совета ЕС Дональда Туска

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Великобритания отказалась от председательства в Совете Европейского Союза во второй половине 2017 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании.

    "Премьер-министр Великобритани Тереза Мэй проинформировала об этом решении президента Совета ЕС Дональда Туска в телефонном разговоре", - сообщили в канцелярии.

    Согласно действующему графику, Великобритания должна возглавить Совет Европейского союза на шесть месяцев, начиная с 1 июля 2017 года.

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