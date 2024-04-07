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Великобритания осудила штурм посольства Мексики в Эквадоре

Великобритания осудила штурм посольства Мексики в Эквадоре Правительство Великобритании осуждает штурм мексиканского посольства в Кито со стороны правоохранительных органов Эквадора.
Другие страны
7 апреля 2024 г. 23:26
Великобритания осудила штурм посольства Мексики в Эквадоре

Правительство Великобритании осуждает штурм мексиканского посольства в Кито со стороны правоохранительных органов Эквадора.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Правительство Великобритании осуждает действия, предпринятые эквадорскими властями в мексиканском посольстве в Кито 5 апреля. Все правительства должны уважать неприкосновенность дипломатических миссий в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Безопасность дипломатических учреждений и персонала - это фундаментальный принцип дипломатических отношений", - сказано в нем.

5 апреля власти Мексики заявили о предоставлении бывшему эквадорскому вице-президенту Хорхе Гласу политического убежища. Политик проходит обвиняемым по делу о коррупции. Глас уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 года по 2022 год. Ранее диппредставительство отказывалось впустить полицию на свою территорию для ареста Гласа.

Вечером 5 апреля полиция Эквадора взяла штурмом посольство Мексики в Кито и арестовала Гласа. По сообщениям мексиканского МИД, во время штурма пострадали дипломаты. Власти Мексики заявили о разрыве дипломатических отношений с Эквадором.

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