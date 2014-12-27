​Жители Великобритании против членства в ЕС

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Одна из американских организаций провела социологический опрос среди граждан Великобритании.

Как передает Report, главной темой опроса стало отношение жителей страны к Европейскому Союзу.

В результате выяснилось, что больше половины опрошенных считают, что Великобритания должна выйти из состава ЕС. Согласно статистике за выход из Европейского Союза проголосовали люди старшего поколения.

Среди стран, которые входят в состав Европейского Союза, Великобритания является единственной страной, которая хочет покинуть его ряды. Согласно мнению специалистов, такое желание у жителей Великобритании появилось из-за того, что их высокие соцстандарты снижаются. Причиной этого является вхождение в состав ЕС бедных стран.