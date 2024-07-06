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Великобритания опережает Китай по финансированию стартапов 

Великобритания опережает Китай по финансированию стартапов  В первой половине 2024 года британские стартапы привлекли 6,7 млрд долларов инвестиций, что позволило Великобритании выйти на второе место в мире, опередив по объему вложений Китай.
Другие страны
6 июля 2024 г. 11:18
Великобритания опережает Китай по финансированию стартапов 

В первой половине 2024 года британские стартапы привлекли 6,7 млрд долларов инвестиций, что позволило Великобритании выйти на второе место в мире, опередив по объему вложений Китай.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, успех Великобритании обусловлен рядом крупных инвестиционных раундов на сумму более 100 млн долларов.

Среди наиболее значительных сделок: финансирование цифрового банка Monzo (620 млн долларов), кредитора Abound (862 млн долларов) и стартапа по автоматизированному вождению Waybe (1,05 млрд долларов).

Хотя общий объем инвестиций в Великобритании снизился на 2% по сравнению с предыдущим годом, страна продемонстрировала большую устойчивость, чем Китай, где объем финансирования составил 6,1 млрд долларов за тот же период.

Лидером по привлечению капитала остаются США, где стартапы получили 54,8 млрд долларов в ходе 2654 раундов финансирования за первое полугодие 2024 года.

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