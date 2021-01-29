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Великобритания ограничила авиасообщение с тремя странами

Великобритания ограничила авиасообщение с тремя странами Власти Великобритании ограничили авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бурунди и Руандой для недопущения завоза на территорию королевства нового штамма коронавируса.
Другие страны
29 января 2021 г. 04:03
Великобритания ограничила авиасообщение с тремя странами

Власти Великобритании ограничили авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бурунди и Руандой для недопущения завоза на территорию королевства нового штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил министр транспорта королевства Грант Шэппс.

"Начиная с завтрашнего дня мы расширяем запрет на транспортное сообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бурунди и Руандой, которые добавлены в британский "красный" список. Это означает, что людям, которые были в этих странах, в том числе транзитом, будет запрещен въезд, за исключением граждан Великобритании, Ирландии, а также других стран с правом на проживание (в Великобритании), которые должны будут самоизолироваться на 10 дней дома", - написал министр в Twitter.

Таким образом, список стран, с которыми Великобритания прекратит воздушное сообщение, увеличится с пятницы до 33 государств. Сейчас в него уже входят все страны Южной Америки, Португалия, ЮАР и ряд других стран Африки.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya daha üç ölkə ilə hava əlaqəsini kəsdi

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