​Великобритания официально вышла из состава ЕС

Соединенное Королевство перестало быть частью Евросоюза.

Как передает Report, ровно в 23:00 по местному времени (03:00 - бакинское время) членство Великобритании в европейском сообществе, продлившееся 47 лет, официально завершилось.

Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года с перевесом в 1,3 млн голосов (52% против 48%) высказались за выход из ЕС.

Начало нового этапа в жизни страны тысячи сторонников Brexit, собравшиеся в центре Лондона, отметили ликующими криками и взмахами британских флагов. Основным местом празднования "развода" Лондона и Брюсселя стала Парламентская площадь.