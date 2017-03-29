Великобритания официально уведомила Брюссель о своем выходе из ЕС

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Постоянный представитель Великобритании при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Великобритании из ЕС.

Как сообщает Report, по правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня прошлого года.