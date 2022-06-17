Великобритания одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Власти Великобритании решили экстрадировать в США основателя и главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Власти Великобритании решили экстрадировать в США основателя и главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в Соединенных Штатах Ассанжа могут приговорить к 175 годам лишения свободы.

"Это черный день для свободы прессы и британской демократии. Каждый, кого волнует свобода выражения мысли, должен почувствовать стыд за решение МИД Великобритании об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США — страну, которая задумала его убить",— сказано в заявлении пресс-службы WikiLeaks в Twitter.

В компании отметили, что собираются подавать апелляцию, а также обращаться в Верховный суд.