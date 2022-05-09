Великобритания объявила новые санкции против России и Беларуси на £1,7 млрд

Великобритания объявила новый пакет санкций против России и Беларуси на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который касается торговли.

Великобритания объявила новый пакет санкций против России и Беларуси на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который касается торговли.

Как передает Report, заявление опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что данный пакет санкций "имеет цель еще больше ослабить военную машину Путина".

"Это приведет к тому, что общая стоимость товаров, которые подверглись полностью или частично импортно-экспортным санкциям после начала незаконного вторжения России в Украину, превысит 4 млрд фунтов стерлингов", – сказано в сообщении правительства.

Указывается, что пошлина будет повышена на 35%.

Новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,4 млрд фунтов стерлингов, включая платину и палладий, "чтобы помешать Путину финансировать свои военные усилия".

Это связано с тем, что Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Великобритании.