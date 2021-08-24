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Великобритания обсудит включение Афганистана в "черный список"

Великобритания обсудит включение Афганистана в "черный список" Британское правительство обсудит предложение о внесении Афганистана в "черный список" после захвата власти в Кабуле талибами.
Другие страны
24 августа 2021 г. 06:16
Великобритания обсудит включение Афганистана в черный список

Британское правительство обсудит предложение о внесении Афганистана в "черный список" после захвата власти в Кабуле талибами.

Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, об этом пишет The Telegraph.

Лондон может ввести уголовную ответственность за въезд в Афганистан на фоне опасений, что британцы присоединятся к террористическим организациям. Включение страны в запретный перечень позволит властям Великобритании сажать в тюрьму людей на десять лет за посещение этого государства.

В "черный список" могут включить весь Афганистан или его часть.

Идеи рассмотрят на заседании кабинета министров до 29 августа. В настоящее время власти сосредоточили внимание на усилиях по эвакуации, чтобы быстро вывести из страны своих граждан и соответствующих критериям афганцев.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Əfqanıstanı “qara siyahı”ya sala bilər

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