Великобритания обсудит включение Афганистана в "черный список"

Британское правительство обсудит предложение о внесении Афганистана в "черный список" после захвата власти в Кабуле талибами.

Британское правительство обсудит предложение о внесении Афганистана в "черный список" после захвата власти в Кабуле талибами.

Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, об этом пишет The Telegraph.

Лондон может ввести уголовную ответственность за въезд в Афганистан на фоне опасений, что британцы присоединятся к террористическим организациям. Включение страны в запретный перечень позволит властям Великобритании сажать в тюрьму людей на десять лет за посещение этого государства.

В "черный список" могут включить весь Афганистан или его часть.

Идеи рассмотрят на заседании кабинета министров до 29 августа. В настоящее время власти сосредоточили внимание на усилиях по эвакуации, чтобы быстро вывести из страны своих граждан и соответствующих критериям афганцев.