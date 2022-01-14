Великобритания обеспокоена ракетными запусками КНДР

Великобритания выразила обеспокоенность ракетными запусками, произведенными КНДР, и призвала Пхеньян вернуться к диалогу с Вашингтоном.

Великобритания выразила обеспокоенность ракетными запусками, произведенными КНДР, и призвала Пхеньян вернуться к диалогу с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, которое распространил МИД Соединенного Королевства.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что КНДР вновь провела испытания двух баллистических ракет малой дальности. Эти испытания представляют собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и угрозу региональному миру и безопасности", - отмечается в заявлении.

"Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к диалогу с США", - добавили в Форин оффисе, подчеркнув необходимость сохранения санкционного режима против Пхеньяна. "Критически важно, чтобы санкции, введенные в ответ на незаконную программу разработки оружия КНДР, продолжали действовать, пока ее программа существует", - подчеркивается в информации.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами Великобритания привержена миру на Корейском полуострове, поддержанию международной системы, основанной на правилах, и прекращению незаконных действий КНДР", - отметили в МИД королевства.