О нас
Report Georgia
Аудио новости

Великобритания обеспокоена ракетными запусками КНДР

Великобритания обеспокоена ракетными запусками КНДР Великобритания выразила обеспокоенность ракетными запусками, произведенными КНДР, и призвала Пхеньян вернуться к диалогу с Вашингтоном.
Другие страны
14 января 2022 г. 23:43
Великобритания обеспокоена ракетными запусками КНДР

Великобритания выразила обеспокоенность ракетными запусками, произведенными КНДР, и призвала Пхеньян вернуться к диалогу с Вашингтоном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, которое распространил МИД Соединенного Королевства.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что КНДР вновь провела испытания двух баллистических ракет малой дальности. Эти испытания представляют собой явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и угрозу региональному миру и безопасности", - отмечается в заявлении.

"Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к диалогу с США", - добавили в Форин оффисе, подчеркнув необходимость сохранения санкционного режима против Пхеньяна. "Критически важно, чтобы санкции, введенные в ответ на незаконную программу разработки оружия КНДР, продолжали действовать, пока ее программа существует", - подчеркивается в информации.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами Великобритания привержена миру на Корейском полуострове, поддержанию международной системы, основанной на правилах, и прекращению незаконных действий КНДР", - отметили в МИД королевства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi