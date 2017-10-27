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    Великобритания не признала независимость Каталонии

    Британия привержена единству Испании

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Великобритания не признаёт и не признает в будущем одностороннюю резолюцию о независимости Каталонии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом, заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй в пятницу.

    "Великобритания не признаёт и не признает в будущем одностороннюю декларацию о независимости, принятую каталонским региональным парламентом. Она основана на голосовании, которое было признанно незаконным испанским судом", — говорится в заявлении.

    Британия привержена "соблюдению верховенства закона и соблюдению норм Конституции в Испании", а также единству Испании, отмечается в сообщении.

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