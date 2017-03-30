Великобритания не намерена выплачивать ЕС миллиарды евро из-за Brexit

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Великобритания не станет выплачивать Евросоюзу крупные денежные суммы для компенсации прекращения своего членства в ЕС. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр Соединенного Королевства по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис в интервью телеканалу ITV, комментируя сообщения местных СМИ о возможной уплате Лондоном Брюсселю до 50 млрд фунтов стерлингов (около 58 млрд евро) в качестве "отступных".

"На самом деле подобного рода запросы от Еврокомиссии к нам не поступали, - заявил Дэвис. - Наша позиция в этом отношении очень проста: мы выполним все обязательства, поскольку мы законопослушная страна. Однако выплат каких-то крупных денежных сумм с нашей стороны не ожидается".

Как проинформировали ранее британские СМИ, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сейчас ведет работу над тем, чтобы сделка между Лондоном и Брюсселем предусматривала погашение остающихся открытыми обязательств Великобритании в размере от 50 млрд евро до 60 млрд евро. Речь идет, в частности, о выплате пенсий проживающим в ЕС британцам, предоставлении гарантий по кредитам, а также покрытии других нужд. Установление окончательного размера этой суммы должно стать одной из главных тем переговоров между властями Евросоюза и Соединенного Королевства по Brexit.

29 марта глава британского правительства уведомила письмом власти Евросоюза об официальном запуске процедуры выхода страны из состава ЕС.