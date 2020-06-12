Великобритания не намерена продлевать переходный период по Brexit

Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не будет продлевать переходный период, заканчивающийся 31 декабря 2020 года. Как передает Report, об этом сообщил вице-президент ЕврокомиссииМарош Шефчович на пресс-конференции после встречи спецкомитета представителей ЕС и Великобритании.

"Великобритания не будет рассматривать продление переходного периода", - сказал он, добавив, что Евросоюз остается открытым к возможности пролонгации.

31 января Великобритания официально вышла из состава ЕС. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.