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Великобритания не намерена продлевать переходный период по Brexit

Великобритания не намерена продлевать переходный период по Brexit

Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не будет продлевать переходный период, заканчивающийся 31 декабря 2020 года. Как передает Report, об этом сообщил вице-президент ЕврокомиссииМарош Шефчович на пресс-конференции после встречи спецкомитета представителей ЕС и Великобритании.

"Великобритания не будет рассматривать продление переходного периода", - сказал он, добавив, что Евросоюз остается открытым к возможности пролонгации.

31 января Великобритания официально вышла из состава ЕС. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.

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