Великобритания не намерена начинать выход из ЕС в этом году

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Великобритания не будет в этом году использовать статью 50 Лиссабонского договора, которая определяет правила выхода из Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом в Высоком суде заявил юрист правительства страны Джейсон Коппел.

Фактически это означает, что страна не намерена начинать формальный выход из ЕС в этом году.

Пока в реальности эта статья не была применена ни разу.

В ходе референдума, проведенного в Великобритании 23 июня, большинство проголосовали за выход страны из Евросоюза.