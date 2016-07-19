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    Великобритания не намерена начинать выход из ЕС в этом году

    Лондон не будет в этом году использовать статью 50 Лиссабонского договора

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Великобритания не будет в этом году использовать статью 50 Лиссабонского договора, которая определяет правила выхода из Евросоюза.

    Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом в Высоком суде заявил юрист правительства страны Джейсон Коппел.

    Фактически это означает, что страна не намерена начинать формальный выход из ЕС в этом году.

    Пока в реальности эта статья не была применена ни разу. 

    В ходе референдума, проведенного в Великобритании 23 июня, большинство проголосовали за выход страны из Евросоюза. 

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