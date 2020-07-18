Великобритания не будет публиковать данные по смертям от COVID-19

Такое решение было принято после указаний правительства о пересмотре метода подсчета данных

Великобритания заявила, что приостанавливает ежедневное обновление информации о количестве смертей от коронавируса в Соединенном Королевстве.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Такое решение было принято, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.

Как отмечает агентство, академики считают, что метод, которым Агентство Англии при департаменте здравоохранения Великобритании (PHE) ведет подсчет статистики по коронавирусу, показывает, будто цифры выглядят там хуже, чем в других регионах Соединенного Королевства.