О нас
Report Georgia

Великобритания не будет публиковать данные по смертям от COVID-19

Великобритания не будет публиковать данные по смертям от COVID-19 Такое решение было принято после указаний правительства о пересмотре метода подсчета данных
Другие страны
18 июля 2020 г. 15:51
Великобритания не будет публиковать данные по смертям от COVID-19

Великобритания заявила, что приостанавливает ежедневное обновление информации о количестве смертей от коронавируса в Соединенном Королевстве.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Такое решение было принято, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.

Как отмечает агентство, академики считают, что метод, которым Агентство Англии при департаменте здравоохранения Великобритании (PHE) ведет подсчет статистики по коронавирусу, показывает, будто цифры выглядят там хуже, чем в других регионах Соединенного Королевства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Во Франции загорелся готический собор XV века
Во Франции загорелся готический собор XV века
18 июля 2020 г. 12:56
Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис
Умер лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис
18 июля 2020 г. 10:00
В Казахстане коронавирусом заразились около 70 тыс. человек
В Казахстане коронавирусом заразились около 70 тыс. человек
18 июля 2020 г. 08:57
Третья за неделю казнь прошла в США
Третья за неделю казнь прошла в США
18 июля 2020 г. 08:48
Врач призвал обязательно привиться от сезонного гриппа из-за COVID-19
Врач призвал обязательно привиться от сезонного гриппа из-за COVID-19
18 июля 2020 г. 08:13
В Бразилии выявили более 34 тыс. новых случаев COVID-19
В Бразилии выявили более 34 тыс. новых случаев COVID-19
18 июля 2020 г. 07:24
Трамп не будет просить каждого американца носить маски
Трамп не будет просить каждого американца носить маски
18 июля 2020 г. 05:16
В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 14 млн.
В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 14 млн.
18 июля 2020 г. 04:57
В Гвинейском заливе взяты в заложники граждане России и Украины
В Гвинейском заливе взяты в заложники граждане России и Украины
18 июля 2020 г. 01:24
В мире за сутки зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом
В мире за сутки зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом
18 июля 2020 г. 01:08

Последние новости

16:10
Шойгу: Внезапные проверки в ВС РФ не связаны с событиями на армяно-азербайджанской границе Нагорно-карабахский конфликт
16:07
В МВД разбираются с поведением "влюбленного" полицейского Происшествия
15:58
В Гвинейском заливе пираты похитили членов экипажа танкера из РФ и Украины Другие страны
15:51
Великобритания не будет публиковать данные по смертям от COVID-19 Другие страны
15:45
Даргяхлы: В подразделениях Армении царят хаос и недисциплинированность Нагорно-карабахский конфликт
15:42
Политолог: Провокация против Азербайджана – очередная проблема для Пашиняна  Нагорно-карабахский конфликт
15:02
В Азербайджане более 23 500 граждан записались в армию добровольцами Армия
14:38
Министры обороны Азербайджана и России провели переговоры Внешняя политика
14:31
ФотоМинобороны: Азербайджанская армия использовала лишь малую часть оружия разрушительной силы Нагорно-карабахский конфликт
14:27
Минобороны: Лечение большей части раненых завершено Армия
14:22
Бюст М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси – 13-летняя подпольная жизнь, помощь грузинского врача и жест Саакашвили В регионе
14:20
Вагиф Даргяхлы: Мы пресекли провокацию армян, враг отброшен назад Армия
13:48
Воздух в Азербайджане прогреется до 40 градусов тепла Экология
13:31
Рухани: Число заразившихся COVID-19 может превысить 30 млн человек В регионе
12:56
Во Франции загорелся готический собор XV века Другие страны
Вся новостная лента