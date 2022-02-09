Великобритания направит в Польшу 350 морских пехотинцев

Власти Великобритании направят в Польшу 350 военнослужащих из 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты.

Власти Великобритании направят в Польшу 350 военнослужащих из 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что военнослужащие 45-го батальона, дислоцированного в шотландском городе Арброт, будут размещены в Польше "в ближайшие дни". "Они будут помогать польским вооруженным силам в рамках совместных учений, планирования действий на случай чрезвычайных ситуаций и институционального развития в условиях продолжающейся напряженности на украинской границе", - сказано в заявлении британского военного ведомства. В нем также подчеркивается, что размещение военнослужащих королевских ВС происходит "на двусторонней основе, а не в качестве помощи по линии НАТО".

Всего за последние пару месяцев Великобритания договорилась с Польшей об отправке дополнительно около 500 военнослужащих. В декабре прошлого года Лондон разместил на территории республики порядка 140 военных инженеров для оказания помощи в укреплении польско-белорусской границы на фоне острого миграционного кризиса.