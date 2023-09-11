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Великобритания направит в Марокко спасателей и поисковое оборудование

Великобритания направит в Марокко спасателей и поисковое оборудование Великобритания направит в Марокко 60 спасателей с поисковым оборудованием и собаками, которые будут помогать извлекать людей из-под завалов после произошедшего в стране землетрясения.
Другие страны
11 сентября 2023 г. 07:33
Великобритания направит в Марокко спасателей и поисковое оборудование

Великобритания направит в Марокко 60 спасателей с поисковым оборудованием и собаками, которые будут помогать извлекать людей из-под завалов после произошедшего в стране землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.

Специалистов доставит в страну транспортный самолет британских ВВС.

"Это невероятно тяжелый момент для жителей Марокко, особенно для тех, чьи близкие погибли или пропали без вести, - заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс. - Великобритания возглавила международные усилия по усилению поисково-спасательных операций, быстро развернув наши уникальные стратегические возможности по переброске грузов, гуманитарной помощи и специалистов по воздуху".

Напомним, что число погибших в результате сильного землетрясения в Марокко составляет 2 122 человека.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Mərakeşə 60 xilasedici və axtarış avadanlığı göndərəcək

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