Великобритания направит в Марокко спасателей и поисковое оборудование

Великобритания направит в Марокко 60 спасателей с поисковым оборудованием и собаками, которые будут помогать извлекать людей из-под завалов после произошедшего в стране землетрясения.

Великобритания направит в Марокко 60 спасателей с поисковым оборудованием и собаками, которые будут помогать извлекать людей из-под завалов после произошедшего в стране землетрясения.

Как передает Report , об этом сообщает МИД Соединенного Королевства.

Специалистов доставит в страну транспортный самолет британских ВВС.

"Это невероятно тяжелый момент для жителей Марокко, особенно для тех, чьи близкие погибли или пропали без вести, - заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс. - Великобритания возглавила международные усилия по усилению поисково-спасательных операций, быстро развернув наши уникальные стратегические возможности по переброске грузов, гуманитарной помощи и специалистов по воздуху".

Напомним, что число погибших в результате сильного землетрясения в Марокко составляет 2 122 человека.