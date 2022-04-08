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Великобритания направит Украине новую партию оружия на $130 млн

Великобритания направит Украине новую партию оружия на $130 млн Великобритания направит Украине новую партию современных вооружений и военной экипировки на 100 млн фунтов стерлингов (130 млн долларов США по текущему курсу).
Другие страны
8 апреля 2022 г. 21:16
Великобритания направит Украине новую партию оружия на $130 млн

Великобритания направит Украине новую партию современных вооружений и военной экипировки на 100 млн фунтов стерлингов (130 млн долларов США по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава британского правительства Борис Джонсон объявил в пятницу в Лондоне на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"На прошлой неделе Великобритания провела донорскую конференцию, в ходе которой удалось собрать для Украины технику и вооружения на 1,5 млрд фунтов (1,95 млрд долларов США) или 2,5 млн предметов военного назначения. Сегодня я также могу объявить, что Великобритания направит украинским вооруженных силам высококлассное оружие на 100 млн фунтов, включая зенитные ракеты Starstreak, летящие со скоростью, в три раза превышающей скорость звука, еще 800 противотанковых ракет, а также высокоточные боеприпасы, способные зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель", - сказал Джонсон.

«Украинские военные также получат из Великобритании бронежилеты, каски и приборы ночного видения. Премьер также подчеркнул, что Соединенное Королевство и ФРГ считают необходимым и в дальнейшем наращивать оказываемую Киеву поддержку, а также укреплять военное сотрудничество Лондона и Берлина. "Британия и Германия будут сотрудничать, чтобы гарантировать готовность наших вооруженных сил к будущему, в том числе осуществляя совместное производство новейших бронемашин Boxer», - отметил Джонсон.

Глава британского правительства добавил, что страны Группы семи (G7) работают над ужесточением санкций против всех определяющих компонентов экономики РФ и на этом направлении Лондон тоже тесно взаимодействует с Берлином. "В составе G7 мы ведем совместную работу над ужесточением наших санкций, которые нацелены против всех определяющих компонентов российской экономики", - сказал премьер.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya 130 milyon dollarlıq silah və texnika göndərəcək

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